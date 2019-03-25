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Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Генпрокурор США передал конгрессу отчет Роберта Мюллера, в котором нет доказательств сговора между Трампом и Россией. После этого американский президент заявил о своем полном оправдании
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».

«Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание.», — написал Трамп в Twitter. «Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это», — сказал он журналистам, передает Bloomberg.

Ранее Барр сообщил конгрессу, что в докладе Мюллера по итогам расследования нет доказательств сговора между Россией и Трампом, а также связанным с ним в ходе предвыборной кампании лиц. Доклад Мюллера посвящен как возможному вмешательству России в выборы, так и тому, мешал ли Трамп расследованию.

Генпрокурор подчеркнул, что Мюллер не пришел к однозначному выводу о том, препятствовал ли Трамп правосудию, а сам Барр и его заместитель Род Розенстайн не сочли представленные доказательства достаточными.

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Доклад Мюллера о его двухлетнем расследовании не опубликован, генпрокурор США передал конгрессу 4-страничный отчет с выводами из этого документа. Барр пояснил, что не может полностью представить документ публике, поскольку это будет противоречить законодательству.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократов в Сенате Чак Шуммер призвали опубликовать полную версию доклада Мюллера. «Тот факт, что доклад спецпрокурора Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению, как препятствование правосудию, показывает, насколько важно, чтобы полный доклад и основная документация были обнародованы без дальнейших задержек», — говорится в заявлении законодателей, которое цитирует Reuters.

Глава комитета палаты представителей по вопросам судопроизводства Джерри Надлер заявил, что генпрокурора США вызовут в конгресс для дачи показаний из-за «серьезных расхождений» — Мюллер не оправдывал Трампа, однако последнее решение было за Барром.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, вмешательство, Роберт Мюллер
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