Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Генпрокурор США передал конгрессу отчет Роберта Мюллера, в котором нет доказательств сговора между Трампом и Россией. После этого американский президент заявил о своем полном оправдании

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».

«Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание.», — написал Трамп в Twitter. «Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это», — сказал он журналистам, передает Bloomberg.

Ранее Барр сообщил конгрессу, что в докладе Мюллера по итогам расследования нет доказательств сговора между Россией и Трампом, а также связанным с ним в ходе предвыборной кампании лиц. Доклад Мюллера посвящен как возможному вмешательству России в выборы, так и тому, мешал ли Трамп расследованию.

Генпрокурор подчеркнул, что Мюллер не пришел к однозначному выводу о том, препятствовал ли Трамп правосудию, а сам Барр и его заместитель Род Розенстайн не сочли представленные доказательства достаточными.