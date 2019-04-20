Трамп заподозрил демократов в измене и фабрикации доклада Мюллера

Факты о президенте США, содержащиеся в представленном спецпрокурором по «российскому делу» докладе, не соответствуют действительности, уверен Трамп. Авторами этого документа он назвал «демократов-трампоненавистиков»

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера был написал «18 злобными демократами-трампоненавистниками». Все заявления в этом документе о нем сфабрикованы и полностью не соответствуют действительности, уверен глава государства. В связи с этим авторов доклада американский лидер заподозрил в «серьезных преступлениях — <...> возможно, шпионаже и измене». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

О документе, который стал итогом расследования «российского дела», он отозвался как о «докладе безумного Мюллера». «Остерегайтесь людей, которые делают так называемые «заметки», когда эти самые заметки никогда не существовали, пока вдруг не понадобились», — добавил президент.

Трамп также напомнил, что сам никогда не соглашался и ему не требовалось давать показаний по поводу утверждений, содержащихся в докладе о нем. «Некоторые из них — полная ерунда. Они приводятся только для того, чтобы другой человек выглядел хорошо (или я выглядел плохо)», — заверил американский лидер.