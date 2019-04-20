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Трамп заподозрил демократов в измене и фабрикации доклада Мюллера
Факты о президенте США, содержащиеся в представленном спецпрокурором по «российскому делу» докладе, не соответствуют действительности, уверен Трамп. Авторами этого документа он назвал «демократов-трампоненавистиков»
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера был написал «18 злобными демократами-трампоненавистниками». Все заявления в этом документе о нем сфабрикованы и полностью не соответствуют действительности, уверен глава государства. В связи с этим авторов доклада американский лидер заподозрил в «серьезных преступлениях — <...> возможно, шпионаже и измене». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

О документе, который стал итогом расследования «российского дела», он отозвался как о «докладе безумного Мюллера». «Остерегайтесь людей, которые делают так называемые «заметки», когда эти самые заметки никогда не существовали, пока вдруг не понадобились», — добавил президент.

Трамп также напомнил, что сам никогда не соглашался и ему не требовалось давать показаний по поводу утверждений, содержащихся в докладе о нем. «Некоторые из них — полная ерунда. Они приводятся только для того, чтобы другой человек выглядел хорошо (или я выглядел плохо)», — заверил американский лидер.

Расследование Мюллера, по его мнению, «было незаконно начатой мистификацией, которой никогда не должно было произойти». «Это большая и пустая трата времени, энергии и денег — если быть точным, $30 млн», — подчеркнул глава государства. «Теперь, — продолжил Трамп, — пришло время изменить ход игры и привлечь к правосудию некоторых очень больных и опасных людей, которые совершили очень серьезные преступления, возможно, даже шпионаж или измену». «Это никогда не должно повториться!» — резюмировал американский лидер.

Публичная версия доклада Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы была опубликована на сайте Минюста США 18 апреля. Тем не менее часть размещенного в открытом доступе 448-страничного документа оказалась недоступна для просмотра. По большей части это было сделано, чтобы не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований. Согласно данным, которые доступны, команда спецпрокурора пришла к выводу: Россия действительно пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Однако доказать сговор команды Трампа с российскими спецслужбами Мюллеру не удалось.

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При этом в своем отчете спецпрокурор привел ряд эпизодов, в которых действия Трампа могли быть интерпретированы как попытки воспрепятствования правосудию. В частности, в документе упоминаются попытки главы государства отговорить прошлых подчиненных — его советника по юридическим вопросам Майкла Коэна и советника по нацбезопасности Майкла Флинна — от сотрудничества со следствием. Также в докладе указывается, что Трамп лично пытался отредактировать ​заявление своего сына о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, вычеркнув из него упоминание о компромате на Хиллари Клинтон.

Учитывая указанные факты, председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер не исключил возможность инициирования процедуры импичмента в отношении Трампа. До 1 мая от американского Минюста он потребовал предоставить полную версию доклада Мюллера.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер, «российское дело»
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