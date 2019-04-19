Песков назвал доклад Мюллера тратой денег налогоплательщиков

По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, подготовленный спецпрокурором Мюллером доклад о вмешательстве России в американские выборы не несет никакой новой информации и не содержит доказательств

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Опубликованный в США доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором подтверждается информация о попытках России вмешаться в ход выборов президента США 2016 года, на самом деле не содержит никаких «аргументированных доказательств» того, что такое вмешательство действительно было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений. С самого начала мы говорили, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут аргументов вмешательства, и президент Путин, в частности, говорил об этом, ибо такого вмешательства не было. Собственно, публикация лишний раз это подтверждает», — заявил Песков.

По его словам, в докладе Мюллера вообще нет никакой новой информации, все содержащиеся в документе данные ранее публиковались в других источниках.

​«Наверное, у нас бы таким докладом заинтересовалась бы Счетная плата, на что были потрачены деньги налогоплательщиков. Но этим вопросом пусть задаются американские налогоплательщики», — добавил Песков.