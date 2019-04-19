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Песков назвал доклад Мюллера тратой денег налогоплательщиков
По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, подготовленный спецпрокурором Мюллером доклад о вмешательстве России в американские выборы не несет никакой новой информации и не содержит доказательств
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Опубликованный в США доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором подтверждается информация о попытках России вмешаться в ход выборов президента США 2016 года, на самом деле не содержит никаких «аргументированных доказательств» того, что такое вмешательство действительно было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений. С самого начала мы говорили, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут аргументов вмешательства, и президент Путин, в частности, говорил об этом, ибо такого вмешательства не было. Собственно, публикация лишний раз это подтверждает», — заявил Песков.

По его словам, в докладе Мюллера вообще нет никакой новой информации, все содержащиеся в документе данные ранее публиковались в других источниках.

​«Наверное, у нас бы таким докладом заинтересовалась бы Счетная плата, на что были потрачены деньги налогоплательщиков. Но этим вопросом пусть задаются американские налогоплательщики», — добавил Песков.

Политика
Доклад Мюллера. Главное

Он также сказал, что в Кремле сожалеют о том, что на и без того находящиеся не в лучшем состоянии отношения России и США оказывают непосредственное влияние «такого качества документы».

Накануне, 18 апреля, после того, как генеральный прокурор США Уильям Барр представил результаты расследования Роберта Мюллера, Песков заявил, что перед тем, как докладывать об этом Путину, текст доклада нужно оценить.

«Сначала предстоит пролистать [доклад] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — сказал Песков.

Доклад о вмешательстве России в выборы в США был опубликован 18 апреля. В документе с приложениями больше 400 страниц, однако текст опубликован со значительными купюрами.​

Комментируя предварительные итоги расследования Мюллера, опубликованные в конце марта, Путин заявлял о нулевых результатах работы комиссии спецпрокурора. «Гора родила мышь, что называется... Это было для нас понятно заранее», — сказал президент.​

Видео: РБК

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Роберт Мюллер
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