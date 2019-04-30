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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В отставку подал назначавший Роберта Мюллера прокурор
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке президенту Дональду Трампу. Именно этот чиновник предложил кандидатуру Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в выборы
Фото: Patrick Semansky / AP

В письме Траму Розенстайн сообщил, что покидает свой пост 11 мая. Он поблагодарил президента за возможность послужить стране. «Я благодарен вам за шутки в наших личных беседах, за ваше обещание в инаугурационной речи защищать патриотизм, единство, безопасность и процветание граждан», - написал Розенстайн в послании, с которым ознакомилось издание The Wall Street Journal.

Заместитель главного прокурора также подчеркнул, что за время его работы преступность в стране снизилась, а иммиграционное законодательство было ужесточено, что соответствовало предвыборным обещаниям Трампа.

Также Розенстайн подчеркнул, что никогда не вставал на сторону одной из партий, придерживаясь всегда принципа нейтралитета.

В письме при этом ничего не говорилось про деятельность комиссии Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США. Между тем именно Розенстайн предложил кандидатуру Мюллера на пост руководителя комиссии, что изначально вызвало недовольство Трампа и его ближайших соратников.

При этом WSJ указывает, что заместителю генерального прокурора удалось наладить отношения с Трампом. 

По данным издания, Розенстайн давно запланировал уйти со своего поста, но дожидался окончательного отчета комиссии Мюллера по просьбе своего непосредственного руководителя Уильяма Барра.

Доклад комиссии Мюллера показал, что Россия вмешивалась в американские выборы через социальные сети, однако избирательный штаб Трампа не был связан с Москвой.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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