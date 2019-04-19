Докладу Мюллера предсказали судьбу бестселлера

Несколько американских издательств решили опубликовать доклад Мюллера в бумажном варианте, рассчитывая на огромный спрос среди читателей. О решении продавать доклад уже объявила компания Amazon

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Спустя несколько часов после выхода доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США несколько крупных издательств объявили о намерении создать печатную версию документа, сообщает Forbes. Так, Scribner’s издаст книгу в сотрудничестве с Washington Post, включив в нее не только сам текст, но и оценку аналитиков. Skyhorse Publishing пообещало начать книгу статьей профессора Гарварда Алана Дершовица, который с самого начала критиковал деятельность комиссии Мюллера.

Компания Amazon пообещала c 23 апреля предоставить абонентам сервиса Kindle возможность скачать доклад за $1,99. К 30 апреля будет готова и соответствующая аудиокнига.

Представитель Scribner’s объяснил желание как можно быстрее выпустить бумажную версию доклада повышенным спросом среди читателей. По его словам, она может стать бестселлером, а потому первый же тираж составит 350 тыс. экземпляров.

448-страничный доклад Мюллера был опубликован накануне на сайте Министерства юстиции США. Из него выяснилось, что за два года работы комиссия так и не обнаружила сговора избирательного штаба Дональда Трампа с российскими властями. При этом утверждается, что попытки Москвы вмешаться в ход выборов были зафиксированы. Они выразились в создании фейковых аккаунтов в социальных сетях и вбросах при помощи хакеров информации, компрометирующей кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.