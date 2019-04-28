Немецкие депутаты предложили новую стратегию по Донбассу

Депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как ожидается, стратегия под названием «Мир на Украине нуждается в новом импульсе» вскоре будет внесена в Бундестаг на обсуждение, сообщает Bild.

СвДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и «конкретными последствиями в случае их несоблюдения». «И Россия, и Украина должны выполнить обязательства, принятые в рамках минских соглашений», — считают депутаты.

Документ, разработанный СвДП, состоит из 12 пунктов. В частности, он предлагает расширить миссию содействия Украине, призванную заняться реформой милиции страны (EUAM). Для этого, по мнению депутатов, на Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, который «выполняет суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности». Это необходимо для того, чтобы своевременно осуществить реформу органов безопасности, которые смогли бы «оказать сдерживающее воздействие в случае внешней агрессии».

Кроме того, СвДП предлагает Бундестагу разработать мирный план, в котором, помимо размещения временной миссии ООН на российско-украинской границы, содержатся предложения по роспуску правительств самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению депутатов, управление регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН, которая «подготовит их к свободным и независимым выборам».

Как заявила газете инициатор принятия документа Рената Альт, избрание Владимира Зеленского президентом Украины и присутствие Германии в Совете Безопасности ООН — это «ключевые моменты для придания нового импульса мирным переговорам».