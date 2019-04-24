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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе
Решение выдать российские паспорта жителям непризнанных республик — это «попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории», заявил украинский президент
Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Решение президента России упростить порядок выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) замедляет мирный процесс в ​Донбассе и является «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимого государства. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Петр Порошенко.

«Российская Федерация снова перешла «красные линии», открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе, — сказал украинский лидер. — Незаконная выдача паспортов России по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценариям — это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса».

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Путин объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса

«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или создание российского анклава в Украине», — считает украинский президент. Он также призвал международных партнеров осудить действия российской власти и усилить санкционный режим.

В среду Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно документу, под эти категории попадают люди, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Объясняя свое решение, Путин заявил, что у России нет желания создавать проблемы для Украины, но отметил, что люди, живущие на территории ДНР и ЛНР «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав». Это, по мнению российского президента, »переходит границы с точки зрения прав человека». Он подчеркнул, что речь идет о вопросе «чисто гуманитарного характера».​

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Петр Порошенко, Украина
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