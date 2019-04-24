Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе

Решение выдать российские паспорта жителям непризнанных республик — это «попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории», заявил украинский президент

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Решение президента России упростить порядок выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) замедляет мирный процесс в ​Донбассе и является «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимого государства. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Петр Порошенко.

«Российская Федерация снова перешла «красные линии», открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе, — сказал украинский лидер. — Незаконная выдача паспортов России по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценариям — это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса».

«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или создание российского анклава в Украине», — считает украинский президент. Он также призвал международных партнеров осудить действия российской власти и усилить санкционный режим.

В среду Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно документу, под эти категории попадают люди, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.