Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам

Российские власти рассматривают возможность предоставления гражданства России в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных республик на Украине, но и всем гражданам республики, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в Китай, заявил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство России не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем гражданам Украины. Трансляцию пресс-конференции главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал президент, подчеркнув, что решение об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ДНР и ЛНР не было спонтанным и ​«не принималось с кондачка».

«Прежде, чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа (это примерно одна треть того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — заверил Путин, отметив, что на территориях самопровозглашенных республик среди тех, кто предположительно, может заинтересоваться предложением России «такое, стареющее уже население».

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