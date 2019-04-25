ЕС осудил указ Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса

​В Евросоюзе расценили указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР как «еще одно посягательство на суверенитет Украины». Об этом говорится в заявлении ЕС.

По мнению Евросоюза, данное решение Москвы направлено на еще большее обострение конфликта и дестабилизацию ситуации на Украине.

«Рассчитываем, что Россия воздержится от действий, противоречащих минским соглашениям и препятствующих полной реинтеграции в Украину неподконтрольных ей территорий», — подчеркивается в заявлении.

Путин 24 апреля упростил жителям Донбасса получение российского гражданства, подписав соответствующий указ. Теперь получить гражданство России они могут на основании выданных властями непризнанных ДНР и ЛНР удостоверений личности и заявления. Решение принято из «гуманитарных соображений».