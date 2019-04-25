Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса

Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса

Вашингтон заметил, что решение последовало спустя три дня после избрания нового президента на Украине, который выражал готовность взаимодействовать с Россией для прекращения конфликта в Донбассе

Морган Ортагус (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Соединенные Штаты осуждают решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, опубликованном на сайте ведомства.

«Россия с помощью этой крайне провокационной акции усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины», — отмечает Ортагус.

Она уточнила, что указ Путина ​создает «серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса». «Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над восточной Украиной», — сказала она. В ее заявлении территории Донецкой и Луганской областей названы «подконтрольными России».