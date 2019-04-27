Климкин заявил о подготовке санкций против России из-за указа о паспортах

Климкин заявил о подготовке санкций против России из-за указа о паспортах

Украинские дипломаты работают над «созданием новой полны политического давления» на Россию и подготовкой дополнительных санкций против Москвы. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил глава МИД Украины Павел Климкин, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

Решение вызвано упрощенной процедурой выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как пояснил Климкин, в этом случае речь будет идти не о персональных, а секторальных и экономических ограничительных мерах.

«Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду», — сказал глава украинского МИДа (цитата по «Новому времени»). Он отметил, что санкции коснутся людей и компаний, «которые составляют основу кремлевского режима».

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной схеме 24 апреля. Он заявил, что жители самопровозглашенных республик не могут реализовать свои потребности и права и нормально перемещаться, и назвал выдачу паспортов «вопросом чисто гуманитарного характера».