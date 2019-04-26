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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Если следовать поступающим от России предложениям, в Донбассе может наступить мир, предположил спикер штаба Зеленского. Однако, это должно произойти на условиях Украины, подчеркнул он
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — сказал Разумков.

При этом, подчеркнул спикер штаба, метода «как завтра закончить войну», ни у кого нет, но есть понимание, как нужно действовать чтобы наступил мир. «И мир должен наступить на условиях Украины», — добавил Разумков.

Он добавил, что указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР является «признанием». «Процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе», — заявил спикер штаба Зеленского.

Политика
Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР

Соответствующий указ Путин подписал 24 апреля, жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство «в гуманитарных целях» для защиты прав и свобод человека и гражданина. Для этого им нужно обратиться в подразделения МВД России и предоставить необходимые документы. Президент России пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти», но не намерены терпеть ситуацию, когда у людей, живущих в ДНР и ЛНР нет «каких бы то ни было гражданских прав»

В штабе Зеленского уже предложили международному сообществу ответить на данный шаг Москвы усилением санкционного и дипломатического давления.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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