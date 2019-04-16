Власти заявили о локализации пожара в соборе Парижской Богоматери

Пожарным удалось взять под контроль распространение огня, заявили в МВД Франции. Сотрудники экстренных служб в свою очередь отмечают, что продолжают следить за оставшимися очагами возгорания и охлаждать конструкции

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари во Франции локализован — сотрудникам экстренных служб удалось взять возгорание под свой контроль, сообщил CNN представитель парижской полиции. Однако о полном его прекращении говорить пока рано, уточняет Parisien. Пожар все еще не потушен, замечает издание.

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