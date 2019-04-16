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Chevron $146 (+21,07%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Прокуратура Парижа не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама

Прокуратура Парижа не нашла свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери. Об этом заявил прокурор Реми Эйтз в эфире France 24.

«Основной версией возгорания остается несчастный случай», — отметил он.

Эйтз добавил, что в настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе Нотр-Дам.

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Пожар начался вечером 15 апреля и длился более 12 часов. В результате обрушились шпиль и часы собора, сгорела практически вся крыша здания. При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.
 

Теги: прокурор, Франция, умышленные действия, поджог, Нотр-Дам
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