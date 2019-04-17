Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля в части здания, где проходили реставрационные работы. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной возгорания стали проблемы с электрикой. После того, как сработала пожарная сигнализация, из собора эвакуировали всех, кто в нем находился. К моменту, как поступил вызов в пожарную службу, огонь охватил верхнюю часть здания.

Пожар тушили более 12 часов. У собора обрушился шпиль и провалилась крыша, огонь уничтожил деревянный каркас и интерьер храма, но удалось спасти большинство реликвий. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что запустит международную кампанию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама. По оценке СМИ, сумма пожертвований достигла почти €1 млрд.

Макрон заявил о плане восстановить собор за пять лет, настоятель Нотр-Дама предупредил, что на это время храм будет закрыт для посетителей.