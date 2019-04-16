Франция перевыпустит монеты с Нотр-Дамом для сбора средств на реставрацию

Франция перевыпустит монеты с Нотр-Дамом для сбора средств на реставрацию

Парижский монетный двор — госструктура, печатающая национальную валюту — перевыпустит коллекционные монеты 2013 года с изображением собора Нотр-Дам. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что заработанные таким образом средства будут направлены на реконструкцию частично сгоревшего собора.

Собор загорелся вечером 15 апреля, на его тушение ушло более 12 часов. У здания обрушились шпиль и крыша. По данным МВД Франции, об умышленном поджоге речь не идет. В ведомстве также рассказали, что спасти несущие конструкции собора удалось «в течение 15 минут» благодаря пожарным, которые начали тушение изнутри.