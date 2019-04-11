ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Согласно новым договоренностям, Великобритания покинет Евросоюз не позднее 31 октября. У Лондона будет полгода на то, чтобы найти лучшее возможное решение, заявил глава Европейского совета.

Дональд Туск и Тереза Мэй (Фото: Olivier Hoslet)

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года. Об этом сообщил в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает [что у Британии будет] шесть дополнительных месяцев на поиски лучшего возможного решения», — написал Туск.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что согласилась на отсрочку, передает Reuters. Она добавила, что выступит с заявлением в парламенте.

В заявлении Европейскогого совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС. Если же обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. При этом, если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае, если Лондон не выполнит этих обязательств, страна покинет ЕС 1 июня.

5 апреля издание The Guardian сообщило, что Тереза Мэй написала письмо Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к соглашению о дальнейших действиях Лондона. Эту дату британское правительство уже запрашивало ранее, однако Брюссель ее отклонил. Позже палата общин окончательно утвердила закон, в соответствии с которым власти Великобритании обязаны попросить у ЕС отсрочку Brexit. За документ проголосовали 309 депутатов, против — 81. Законопроект разработали лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

Как писали британские СМИ, Дональд Туск разработал план гибкого выхода Великобритании из союза — в течение 12 месяцев во избежание череды просьб об отсрочке со стороны Лондона.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержало 51,9% подданных. Предполагалось, что соединенное королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако эти сроки были сдвинуты.

Тереза Мэй заявляла, что намерена запросить у ЕС отсрочку Brexit лишь на короткий срок, чтобы не участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. Согласно законам ЕС, каждый участник Союза должен иметь представительство в парламенте. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что, если Brexit случится позднее мая, Великобритания должна будет принимать участие в выборах.