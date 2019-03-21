Лидеры 28 стран ЕС собрались в Брюсселе обсудить перенос даты Brexit на конец июня, как попросила британский премьер Тереза Мэй. РБК разбирался, кому выгодна отсрочка и удержится ли Мэй во главе правительства

Марк Рютте, Шарль Мишель и Тереза Мэй (слева направо) (Фото: Yves Herman / Reuters)

21 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и 27 лидеров стран Евросоюза начали обсуждение отсрочки Brexit, который должен был состояться 29 марта. Накануне саммита Мэй направила письмо председателю Евросовета Дональд Туску, в котором призвала ЕС перенести дедлайн с 29 марта на 30 июня. По словам премьера, дополнительное время даст ей возможность утвердить в парламенте соглашение (сделку) о выходе из ЕС, о котором стороны договорились в ноябре прошлого года. ​Для переноса дедлайна требуется согласие всех стран ЕС.

В ЕС не согласны с предложенной датой, но пока не против ненадолго продлить переговоры. Выход Великобритании должен состояться не позднее 23 мая, учитывая, что с 23 по 26 мая пройдут выборы нового Европарламента. Об этом заявили в пресс-службе председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Согласно законам ЕС, каждый участник союза должен иметь представительство в парламенте. Поэтому если Brexit случится позднее мая, Британии придется принимать участие в выборах, пояснил Юнкер.

Туск заявил, что считает возможным перенести дату Brexit, но только при условии, что Мэй сначала утвердит в парламенте соглашение о выходе из ЕС. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что поддержит отсрочку, если британский премьер сможет представить «заслуживающую доверия стратегию» реализации Brexit. В противном случае Евросоюз должен готовиться к Brexit без сделки, указал он. О необходимости получить гарантии о реалистичности предложения Мэй перед одобрением отсрочки сказал в четверг и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Сценарий 1: Отсрочка Brexit на короткий срок и утверждение соглашения Мэй в парламенте

Вероятность: средняя

Мэй считает, что сможет с третьего раза провести через парламент текст согласованного договора о выходе из ЕС. Ранее члены палаты общин дважды отвергли документ — в январе и марте. В первый раз проект провалился с разницей в 230 голосов. Вторая версия включала в себя гарантии от Юнкера, что ЕС не сможет без ограничения сроков обязывать Британию следовать европейским регламентам в таможенной и экономической сферах, однако все равно не смогла заручиться поддержкой депутатов: предложение потерпело неудачу с разницей в 149 голосов.

Мэй в третий раз попыталась вынести соглашение на голосование 18 марта, однако спикер палаты общин Джон Беркоу заблокировал ее инициативу. Он заявил, что правительство не может еще раз выносить на голосование один и тот же проект, и призвал Мэй существенно изменить условия договора о выходе из ЕС перед тем, как снова предложить его депутатам.