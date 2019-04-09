Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Палата общин окончательно одобрила закон, согласно которому власти Великобритании обязаны просить у ЕС отсрочку Brexit. Ранее документ одобрила палата лордов, также он получил санкцию от королевы Елизаветы II

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Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian. За документ проголосовали 309 депутатов, против — 81 парламентарий. Законопроект разработали лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

После одобрения документа Купер поблагодарила депутатов за содействие «в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах». По ее словам, прошедшее голосование должно восприниматься как отсутствие поддержки парламентом проведения Brexit без сделки.

Ранее палата общин утвердила законопроект в третьем чтении, после чего он был одобрен 8 апреля в палате лордов и вновь направлен в нижнюю палату для согласования внесенных в него изменений, передавал Reuters. После этого документ получил одобрение со стороны королевы Елизаветы II и официально стал законом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 апреля написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 30 июня. В марте британское правительство уже просило Евросоюз предоставить ему такую отсрочку, но тогда лидеры ЕС отклонили эту просьбу.