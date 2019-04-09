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Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit
Палата общин окончательно одобрила закон, согласно которому власти Великобритании обязаны просить у ЕС отсрочку Brexit. Ранее документ одобрила палата лордов, также он получил санкцию от королевы Елизаветы II
Фото: Toby Melville / Reuters

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian. За документ проголосовали 309 депутатов, против — 81 парламентарий. Законопроект разработали лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

После одобрения документа Купер поблагодарила депутатов за содействие «в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах». По ее словам, прошедшее голосование должно восприниматься как отсутствие поддержки парламентом проведения Brexit без сделки.

Ранее палата общин утвердила законопроект в третьем чтении, после чего он был одобрен 8 апреля в палате лордов и вновь направлен в нижнюю палату для согласования внесенных в него изменений, передавал Reuters. После этого документ получил одобрение со стороны королевы Елизаветы II и официально стал законом.

Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 апреля написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 30 июня. В марте британское правительство уже просило Евросоюз предоставить ему такую отсрочку, но тогда лидеры ЕС отклонили эту просьбу.

В Брюсселе 10 апреля состоится экстренный саммит лидеров Евросоюза касательно отсрочки Brexit. В случае, если новая дата выхода Британии из ЕС не будет утверждена, ей придется покинуть Евросоюз 12 апреля. По данным Би-би-си, подданным Соединенного Королевства уже начали выдавать новые паспорта без надписи «Европейский союз» на обложке документа. В МВД Великобритании сообщили, что ряд граждан все еще сможет получить паспорта старого образца, пока их запасы в стране не закончатся.

Автор: Григорий Дубов
Теги: парламент Великобритании, Brexit, отсрочка, Евросоюз
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