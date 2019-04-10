Правительство нацсогласия Ливии опровергло информацию о сбитом самолете

Заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара о сбитом самолете правительства национального согласия (ПНС) не соответствует действительности. Об этом заявили в правительстве нацсогласия Ливии, сообщает телеканал Al Jazeera в Twitter.

Ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщал о сбитом военном самолете армии Хафтара, следовавшем из города Мисрата в сторону Триполи.

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Он заявил, что намерен очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем ливийскую столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа. 7 апреля правительственные войска анонсировали начало военной операции «Вулкан гнева». На следующий день после обстрела аэропорта Митига столкновения между противоборствующими силами за контроль над Триполи обострились.

8 апреля силы ЛНА нанесли удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига, полеты были остановлены.

Совбез ООН потребовал прекращения военных действий в Ливии, подчеркнув, что конфликт между сторонами нельзя решить военным путем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял о необходимости армии ЛНА прекратить наступление на Триполи.

МИД России выразил надежду на урегулирование конфликта мирным путем. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает все политические силы Ливии.