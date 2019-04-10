Правительство нацсогласия Ливии опровергло информацию о сбитом самолете

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,29 -0,63 EUR Бирж. 72,48 -0,65 Brent 71,33 +0,89% USD Нал. 65,03 64,18 EUR Нал. 73,62 71,88 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1271 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 277,00 +62,60 IMOEX 2 578,58 +0,32% RTSI 1 262,48 +1,13% DJIA 26 158,04 +0,03% Nasdaq 7 964,72 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+15,42%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+16,96%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Walmart $115 (+15,42%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+16,96%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 10 апр, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 10 апр, 15:03
Федор Конюхов на весельной лодке снова попал в шторм в Тихом океане Общество, 00:30 В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав Общество, 00:07 «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов Спорт, 00:01 Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России Экономика, 00:00 Гол Роналду принес «Ювентусу» выездную ничью с «Аяксом» в Лиге чемпионов Спорт, 10 апр, 23:59 Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе Общество, 10 апр, 23:57 Правительство нацсогласия Ливии опровергло информацию о сбитом самолете Политика, 10 апр, 23:44 Коммунисты внесли законопроект о штрафах за оскорбление граждан властями Общество, 10 апр, 23:28 Малофеев стал заместителем патриарха во Всемирном русском соборе Политика, 10 апр, 23:20 Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Политика, 10 апр, 23:15 Постпред Венесуэлы при ООН заявил о нарушении США работы дипломатов Политика, 10 апр, 22:45 ПАСЕ предложила России способ избежать «геополитических последствий» Политика, 10 апр, 22:23 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 10 апр, 22:11 Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Онлайн Спорт, 10 апр, 22:00
Политика ,  
0 
Правительство нацсогласия Ливии опровергло информацию о сбитом самолете

Заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара о сбитом самолете правительства национального согласия (ПНС) не соответствует действительности. Об этом заявили в правительстве нацсогласия Ливии,  сообщает телеканал Al Jazeera в Twitter.

Ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщал о сбитом военном самолете армии Хафтара, следовавшем из города Мисрата в сторону Триполи.

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Он заявил, что намерен очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем ливийскую столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа. 7 апреля правительственные войска анонсировали начало военной операции «Вулкан гнева». На следующий день после обстрела аэропорта Митига столкновения между противоборствующими силами за контроль над Триполи обострились.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

8 апреля силы ЛНА нанесли удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига, полеты были остановлены.

Совбез ООН потребовал прекращения военных действий в Ливии, подчеркнув, что конфликт между сторонами нельзя решить военным путем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял о необходимости армии ЛНА прекратить наступление на Триполи.

МИД России выразил надежду на урегулирование конфликта мирным путем. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает все политические силы Ливии.

Теги: Ливия, Самолет, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Минздрав Ливии сообщил о гибели 11 человек в столкновениях на юге Триполи
Политика
Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter