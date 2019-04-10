В Ливии силы Хафтара сбили военный самолет

Ливийская национальная армия сбила самолет, летевший в сторону Триполи

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, следовавший из города Мисрата в сторону Триполи. Об этом сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Addresslibya.

Он добавил, что с начала операции в окрестностях Триполи армия Хафтара потеряла 28 человек, 92 ранены, отмечает Al Arabiya.

Представитель правительства национального согласия (ПНС) опроверг Al Jazeera данные о сбитом самолете.





4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии Триполи, однако операция затормозилась: ЛНА не смогла закрепиться ни в одном крупном населенном пункте. 8 апреля силы ЛНА нанесли удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига, полеты были остановлены. Ранее ЛНА взяла под контроль нефункционирующий аэропорт Триполи в районе Каср-Бен-Гашир.

6 апреля ЛНА объявила о введении бесполетной зоны для боевых самолетов на западе страны.