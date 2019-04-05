МИД выразил надежду на отсутствие силового сценария в Ливии

Москва надеется, что в Ливии не будет применен силовой сценарий, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Исходим из того, что этот кризис будет урегулирован политико-дипломатическим путем, — сказала она. — Прилагали и прилагаем для этого усилия на протяжении нескольких лет».

Вечером 4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о наступлении на Триполи. Столицу Ливии контролирует правительство национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Командование ЛНА подчеркнуло, что намерено «очистить Триполи от террористов». Также в армии заявили, что уже взяли под контроль три города недалеко от столицы.

За день до этого ЛНА объявило о переброске войск из подконтрольного ей Тобрука в столицу. В свою очередь, Сарадж приказал правительственным силам быть в полной боеготовности. Как сообщило 4 апреля Reuters, на защиту столицы выдвинулись вооруженные группировки из города Мисрата.