США объявили о выводе своих военных из Ливии

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии в связи с обострением ситуации в этой стране

Фото: Denis Paquin / AP

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране «сложным и непредсказуемым».

Также американские военные заявили, что продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

Решение африканского командования армии США было принято после начала наступления на Триполи сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний заявил о решимости очистить столицу Ливии от «террористов». Именно так он охарактеризовал правительство национального согласия, которое поддерживают страны Запада.

Накануне бои развернулись в районе международного аэропорта Триполи, который переходит из рук в руки.

Россия накануне призвала к мирному разрешению ситуацию. В Москве указывают, что поддерживают все политические силы в Ливии.