Глава правительства Ливии пригрозил Хафтару «войной без победителей»

Глава контролирующего Триполи правительства национального согласия назвал предателем фельдмаршала Халифу Хафтара, начавшего в минувшую пятницу наступление на столицу Ливии

Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

Выступая с телевизионным обращением к согражданам Файез аль-Саррадж заявил, что Хафтар предал его, начав наступление на Триполи и отвергнув предложение о мирных переговорах. Действия отрядов фельдмаршала он охарактеризовал как агрессию против ливийской столицы, сообщает Al Jazeera.

«Хафтар ничего не добьется, встретив здесь силу и стойкость», - сказал Саррадж. По его словам, если развязанная фельдмаршалов война продолжится, то в ней не будет победителей.

В середине недели отряды Хафтара, контролирующего Бенгази и восточные районы Ливии, начали наступление на Триполи, взяв под контроль несколько населенных пунктов к югу и к западу от столицы. Накануне они сумели пробиться к разрушенному еще в 2014 году международному аэропорту Триполи, однако удержать его не смогли после контратаки войск, подконтрольных Сарраджу.

По словам корреспондента Al Jazeera, бои идут примерно в 30 километрах от Триполи. На помощь отрядам Сарраджа прибывают дополнительные силы из города Мисурата, который несколько лет назад был одним из главных очагов сопротивления армии Муаммара Каддафи.

Применяют контролирующие Триполи силы и авиацию, нанося удары по позициям Хафтара. В окружении фельдмаршала уже заявили, что готовы уничтожать самолеты противника.