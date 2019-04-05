Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,88 64,53 EUR Нал. 73,94 72,53 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 054,20 +119,31 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 429,19 0% Nasdaq 7 938,81 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий Политика, 05 апр, 23:50 Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби» Общество, 05 апр, 23:10 Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев Общество, 05 апр, 23:07 Украинский министр анонсировал отмену поездов из Киева и Львова в Москву Общество, 05 апр, 22:49 США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров Политика, 05 апр, 22:37 Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы Финансы, 05 апр, 22:25 Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Общество, 05 апр, 22:17 «ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах Финансы, 05 апр, 21:58 Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи Политика, 05 апр, 21:49 ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА Спорт, 05 апр, 21:48 Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Экономика, 05 апр, 21:26 Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией Экономика, 05 апр, 21:15 СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи Политика, 05 апр, 20:52 Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе Общество, 05 апр, 20:48
Политика ,  
0 
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий

Главы МИД «Большой семерки» (G7) «решительно выступили» против военных действий в Ливии, а также предостерегли командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара о продолжении его наступления на столицу — Триполи. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите G7 во Франции, передает Reuters.

«Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами», — говорится в заявлении министров. Они указали, что все, кто занимаются усугублением конфликта в стране, наносят вред в первую очередь мирным жителям и мешают становлению мира в Ливии.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

Фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении Ливийской национальной армии (ЛНА) на удерживаемую правительством столицу — Триполи 4 апреля в преддверии нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН. В тот же день начались первые бои с правительственными войсками под руководством Фаиза Сараджа. ​ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов.​

После начала наступления на переговоры с Хафтаром вылетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фельдмаршал сообщил ему, что будет продолжать наступление, пока не победит «терроризм».

Фотогалерея 
Раздробленная Ливия: как живет страна через шесть лет после революции

С 2011 года в Ливии после свержения главы страны Муаммара Кадаффи в стране на протяжении нескольких лет несколько лет сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует влиятельный генерал Хафтар, а столицу и западные районы — глава правительства национального согласия Сарадж.

Весной 2019 года в Ливии должны пройти президентские выборы. Потенциальными кандидатами, помимо Сараджа и Хафтара, являются сын Каддафи — Саиф аль-Ислам (глава Временного правительства Ливии), Агила Салах Иса (президент Палаты представителей Ливии), и исламский богослов Ареф Али Найед.

Теги: Ливия, G7, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Генсек ООН встретится с командующим армией Ливии
Политика
МИД выразил надежду на отсутствие силового сценария в Ливии
Политика
В Ливии опровергли присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter