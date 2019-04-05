Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий

Главы МИД «Большой семерки» (G7) «решительно выступили» против военных действий в Ливии, а также предостерегли командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара о продолжении его наступления на столицу — Триполи. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите G7 во Франции, передает Reuters.

«Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами», — говорится в заявлении министров. Они указали, что все, кто занимаются усугублением конфликта в стране, наносят вред в первую очередь мирным жителям и мешают становлению мира в Ливии.

Фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении Ливийской национальной армии (ЛНА) на удерживаемую правительством столицу — Триполи 4 апреля в преддверии нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН. В тот же день начались первые бои с правительственными войсками под руководством Фаиза Сараджа. ​ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов.​

После начала наступления на переговоры с Хафтаром вылетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фельдмаршал сообщил ему, что будет продолжать наступление, пока не победит «терроризм».