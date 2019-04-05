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Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Гутерриш уехал из Ливии с «тяжелым сердцем» во время наступления Хафтара

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покидает Ливию «с тяжелым сердцем» и надеется избежать «кровавого конфликта» в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter на фоне наступления фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

Гутерриш подчеркнул, что сильно обеспокоен сложившейся ситуацией. «Что бы не случилось, ООН привержена поддержке народа Ливии», — заключил он. Reuters отмечает, что в пятницу, 5 апреля, генсек ООН встречался с Хафтаром, пытаясь предотвратить возобновление в стране гражданской войны. По данным телеканала Al-Arabiya, на который ссылается агентство, Хафтар сказал Гутерришу, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет побежден «терроризм».

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

О начале наступления на Триполи, где находится признанное ООН​ правительство национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, Хафтар объявил в четверг, 4 апреля. В тот же день Сарадж отдал приказ подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности. Позднее начались первые бои, Хафтару удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов.

С 2011 года в Ливии, когда был свергнут глава страны Муаммар Кадаффи, не сформирован единый центр управления: запад страны и Триполи контролирует ПНЕ, восток и частично юг — избранная в 2014 году палата представителей Ливии, которую поддерживает Хафтар.

Политика
Ливийский фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Весной в стране должны состояться президентские выборы, Хафтар считается одним из возможных кандидатов на пост. Как писал РБК, фельдмаршала в том числе поддерживает Москва.

Теги: Ливия, Триполи, Антониу Гутерриш
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