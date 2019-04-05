Силы ливийского командующего Халифы Хафтара, ведущие наступление на Триполи, вступили в бой с силами обороны столицы. Зачем Хафтар пошел на эскалацию конфликта и чем может закончится наступление — разбирался РБК

Фото: Mohammed El-Sheikhy / AP

Что происходит на севере Ливии

Силы Ливийской национальной армии, которыми командует фельдмаршал Халифа Хафтар, в пятницу, 5 апреля, наступают на Триполи по двум направлениям — с запада и с юга. Столица страны управляется признаваемым ООН​ правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Это самая серьезная активизация боевых действий в Ливии в последнее время.

В пятницу утром арабские СМИ сообщили о том, что войска Хафтара вступили в бой с силами ПНЕ в районе города Эз-Завия в 40 километрах к западу от столицы, но взять город под контроль им пока не удалось. Также есть сообщения о том, что армия Хафтара достигла города Аль-Азизия (в 30 км к югу от Триполи). Телеканал Alghad передает, что на южных подступах к столице идет «ожесточенный бой».

Накануне,4 апреля, Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления на Триполи. Предстоящую операцию он назвал триумфальным маршем. В тот же день ЛНА без боя установила контроль над городами Сабрата и Сурман, расположенными примерно в 60 км от столицы к западу, и городом Гарьян в 100 км к югу от нее, передавала SkyNewsArabia.

Ситуация в Ливии обострилась в среду, когда ЛНА объявила о переброске своих военных с подконтрольного востока страны на запад — ближе к Триполи, чтобы «очистить его от незаконных формирований». В четверг, 4 апреля, Сарадж отдал приказ подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности. Он призвал войска быть готовыми «противостоять всем угрозам», «будь то террористические группы, преступники, беззаконники и все, кто угрожает безопасности любого ливийского города».