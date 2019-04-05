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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Ливийский фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи Столица — это контроль над денежными потоками и экспортом нефти
Силы ливийского командующего Халифы Хафтара, ведущие наступление на Триполи, вступили в бой с силами обороны столицы. Зачем Хафтар пошел на эскалацию конфликта и чем может закончится наступление — разбирался РБК
Фото: Mohammed El-Sheikhy / AP

Что происходит на севере Ливии

Силы Ливийской национальной армии, которыми командует фельдмаршал Халифа Хафтар, в пятницу, 5 апреля, наступают на Триполи по двум направлениям — с запада и с юга. Столица страны управляется признаваемым ООН​ правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Это самая серьезная активизация боевых действий в Ливии в последнее время.

В пятницу утром арабские СМИ сообщили о том, что войска Хафтара вступили в бой с силами ПНЕ в районе города Эз-Завия в 40 километрах к западу от столицы, но взять город под контроль им пока не удалось. Также есть сообщения о том, что армия Хафтара достигла города Аль-Азизия (в 30 км к югу от Триполи). Телеканал Alghad передает, что на южных подступах к столице идет «ожесточенный бой».

Накануне,4 апреля, Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления на Триполи. Предстоящую операцию он назвал триумфальным маршем. В тот же день ЛНА без боя установила контроль над городами Сабрата и Сурман, расположенными примерно в 60 км от столицы к западу, и городом Гарьян в 100 км к югу от нее, передавала SkyNewsArabia.

Ситуация в Ливии обострилась в среду, когда ЛНА объявила о переброске своих военных с подконтрольного востока страны на запад — ближе к Триполи, чтобы «очистить его от незаконных формирований». В четверг, 4 апреля, Сарадж отдал приказ подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности. Он призвал войска быть готовыми «противостоять всем угрозам», «будь то террористические группы, преступники, беззаконники и все, кто угрожает безопасности любого ливийского города».

По данным экспертов компании «Интеграция экспертизы» (специализируется на африканской тематике), безусловный численный перевес сейчас на стороне Хафтара, которому подчиняются отряды разной степени боеспособности общей численностью свыше 100 тыс. человек.

Два центра власти

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН ПНЕ во главе с Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а ее союзники на международной арене — ОАЭ и Египет.

С Хафтаром не раз вели переговоры российские официальные лица. 7 ноября 2018 года он прилетал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.​ Во встрече ливийского фельдмаршала и российского министра также участвовал совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с ЧВК Вагнера. Пригожина видно на видеозаписи, которую Ливийская национальная армия опубликовала в своем YouTube-канале.

Как отреагировали участники урегулирования конфликта

Во время начала наступления армии Хафтара на Триполи в столице Ливии находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ночь на пятницу он провел в Триполи, в укрепленном здании миссии ООН. А в пятницу собирался отправиться в Тобрук и Бенгази, чтобы встретиться с Хафтаром. Об это генсек ООН написал в своем Twitter. «Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое», — отметил Гутерриш. В пятницу по инициативе Великобритании пройдет экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии.

Группа стран во главе с США 4 апреля призвала к прекращению военной эскалации в Ливии. «Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Гарьяна в Ливии и призывают все страны к немедленной деэскалации напряженности, которая вредит перспективам политического урегулирования при посредничестве ООН», — говорится в совместном заявлении стран.

Соседи Ливии в Северной Африке Египет и Тунис также выразили «глубокую обеспокоенность» ситуацией в стране и призвали стороны к сдержанности. Комментируя действия фельдмаршала Хафтара, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Москва в этом не участвует никак» и не оказывает поддержку Хафтару.

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Есть ли у Хафтара возможность взять столицу

Наступление Хафтара началось незадолго до планируемой ООН конференции по урегулированию ливийского конфликта. В конце марта представитель ООН Гасан Саламе говорил, что она пройдет 14–16 апреля в ливийском городе Гадамес. Эксперты «Интеграции экспертизы» отмечают, что в ближайшие несколько дней Хафтар не сможет взять Триполи. По их мнению, военное наступление — это часть подготовки к международным переговорам. Все последние заявления фельдмаршала направлены на обеспечение мирного входа в столицу и преимущества на переговорах, отмечают аналитики.

Взятие столицы не добавит Хафтару легитимности, для этого нужны выборы и международное признание, указывают в «Интеграции экспертизы». При этом, отмечают эксперты, контроль над Триполи обеспечит ему возможность ​получать доход от экспорта ливийской нефти. «Давно было понятно, что у Хафтара есть амбиции быть лидером Ливии. Ему необходимы институты, которые контролируют денежные потоки, а национальная нефтяная компания и Ц​ентральный банк находятся в Триполи», — цитирует Bloomberg Криспина Хоуса, основателя консалтинговой компании в Лондоне.

Сейчас в Ливии не существует силы, которая может взять под контроль всю территорию страны, уверен старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «Проблема не в том, будет ли захвачен Триполи. Столицу надо удержать после захвата, сил на это у Хафтара нет, — сказал он РБК. — Вторая проблема — разнородный состав Ливийской национальной армии. В нее входят три условные группы: лояльные Хафтару военные, исламистский блок, который поддерживается внешними спонсорами, и наемники. Эти три силы уживаются вместе только потому, что у них есть общий враг — Сарадж».

У Хафтара нет международного признания, напоминает Исаев. «Без этого даже с контролем над столицей вряд ли ему удастся установить контроль над всей Ливией. Наступление на Триполи — это попытка с позиции силы выйти на предстоящую конференцию по Ливии», — соглашается Исаев.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Халифа Хафтар, Триполи, Ливия, Антониу Гутерриш
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