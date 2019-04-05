По данным экспертов компании «Интеграция экспертизы» (специализируется на африканской тематике), безусловный численный перевес сейчас на стороне Хафтара, которому подчиняются отряды разной степени боеспособности общей численностью свыше 100 тыс. человек.
Два центра власти
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН ПНЕ во главе с Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а ее союзники на международной арене — ОАЭ и Египет.
С Хафтаром не раз вели переговоры российские официальные лица. 7 ноября 2018 года он прилетал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во встрече ливийского фельдмаршала и российского министра также участвовал совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с ЧВК Вагнера. Пригожина видно на видеозаписи, которую Ливийская национальная армия опубликовала в своем YouTube-канале.
Как отреагировали участники урегулирования конфликта
Во время начала наступления армии Хафтара на Триполи в столице Ливии находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ночь на пятницу он провел в Триполи, в укрепленном здании миссии ООН. А в пятницу собирался отправиться в Тобрук и Бенгази, чтобы встретиться с Хафтаром. Об это генсек ООН написал в своем Twitter. «Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое», — отметил Гутерриш. В пятницу по инициативе Великобритании пройдет экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии.
Группа стран во главе с США 4 апреля призвала к прекращению военной эскалации в Ливии. «Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Гарьяна в Ливии и призывают все страны к немедленной деэскалации напряженности, которая вредит перспективам политического урегулирования при посредничестве ООН», — говорится в совместном заявлении стран.
Соседи Ливии в Северной Африке Египет и Тунис также выразили «глубокую обеспокоенность» ситуацией в стране и призвали стороны к сдержанности. Комментируя действия фельдмаршала Хафтара, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Москва в этом не участвует никак» и не оказывает поддержку Хафтару.
Есть ли у Хафтара возможность взять столицу
Наступление Хафтара началось незадолго до планируемой ООН конференции по урегулированию ливийского конфликта. В конце марта представитель ООН Гасан Саламе говорил, что она пройдет 14–16 апреля в ливийском городе Гадамес. Эксперты «Интеграции экспертизы» отмечают, что в ближайшие несколько дней Хафтар не сможет взять Триполи. По их мнению, военное наступление — это часть подготовки к международным переговорам. Все последние заявления фельдмаршала направлены на обеспечение мирного входа в столицу и преимущества на переговорах, отмечают аналитики.
Взятие столицы не добавит Хафтару легитимности, для этого нужны выборы и международное признание, указывают в «Интеграции экспертизы». При этом, отмечают эксперты, контроль над Триполи обеспечит ему возможность получать доход от экспорта ливийской нефти. «Давно было понятно, что у Хафтара есть амбиции быть лидером Ливии. Ему необходимы институты, которые контролируют денежные потоки, а национальная нефтяная компания и Центральный банк находятся в Триполи», — цитирует Bloomberg Криспина Хоуса, основателя консалтинговой компании в Лондоне.
Сейчас в Ливии не существует силы, которая может взять под контроль всю территорию страны, уверен старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «Проблема не в том, будет ли захвачен Триполи. Столицу надо удержать после захвата, сил на это у Хафтара нет, — сказал он РБК. — Вторая проблема — разнородный состав Ливийской национальной армии. В нее входят три условные группы: лояльные Хафтару военные, исламистский блок, который поддерживается внешними спонсорами, и наемники. Эти три силы уживаются вместе только потому, что у них есть общий враг — Сарадж».
У Хафтара нет международного признания, напоминает Исаев. «Без этого даже с контролем над столицей вряд ли ему удастся установить контроль над всей Ливией. Наступление на Триполи — это попытка с позиции силы выйти на предстоящую конференцию по Ливии», — соглашается Исаев.