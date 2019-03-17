Стало известно место похорон Юлии Началовой

Певицу Юлию Началову, которая скончалась в возрасте 38 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония состоится 21 марта. Об этом сообщил​ РБК менеджер певицы Владимир Белов. Ранее источники РБК и «РИА Новости» в мэрии Москвы называли другую дату похорон — 19 марта.

Началова умерла 16 марта. В начале недели появились сообщения, что ее госпитализировали из-за обострения подагры. Представитель певицы отмечала, что несколько лет назад Началова обследовалась в Риме, после чего проходила лечение в Москве из-за проблем с ногой.

Впоследствии ее представитель сообщила, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее ввели в искусственную кому.