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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери

Отец российской певицы Юлии Началовой подтвердил смерть своей дочери.

«Да», — ответил он на вопрос корреспондента РБК достоверна ли информация, что Юлия Началова скончалась. Певице было 38 лет.

О госпитализации певицы в одну из столичных клиник с обострением сахарного диабета и подагры стало известно 11 марта. СМИ сообщали, что у певицы «резко поднялся уровень сахара в крови». Врачи оценивали ее состояние «как крайне тяжелое». Ее ввели в искусственную кому.

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13 марта певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

16 марта певица перенесла операцию на ноге. 

Юлия Началова — российская певица и телеведущая. Известна по композициям «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Кроме того, она была ведущей телевизионного шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

Теги: Юлия Началова, певица
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