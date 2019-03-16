Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери

Отец российской певицы Юлии Началовой подтвердил смерть своей дочери.

«Да», — ответил он на вопрос корреспондента РБК достоверна ли информация, что Юлия Началова скончалась. Певице было 38 лет.

О госпитализации певицы в одну из столичных клиник с обострением сахарного диабета и подагры стало известно 11 марта. СМИ сообщали, что у певицы «резко поднялся уровень сахара в крови». Врачи оценивали ее состояние «как крайне тяжелое». Ее ввели в искусственную кому.

13 марта певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких