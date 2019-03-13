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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Представитель Началовой сообщила о введении певицы в искусственную кому

Певицу Юлию Началову, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, ввели в искусственную кому, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на PR-менеджера певицы Анну Исаеву.

«Пытаюсь людям донести правду. Она выглядит таким образом: Юля находится в больнице в состоянии искусственной комы», — сказала она.

Ранее Исаева сообщила, что состояние Началовой оценивается как тяжелое. По ее словам, о диагнозе станет известно после получения информации от врачей московской клиники, где находится певица.

«Это информация уже фигурирует во всех СМИ. Находится (в искусственной коме. — РБК), все пишут аппарат искусственной вентиляции легких, а это что? — это именно и есть (искусственная кома. — РБК)», — пояснила Исаева в разговоре с РБК.

О том, что Началова попала в реанимацию, СМИ сообщили 11 марта. Тогда Исаева говорила, что Началова проходит обследование в клинике, но в целом с ней все «благополучно». По ее словам, несколько лет назад у Началовой диагностировали подагру, и певица «перманентно занимается» лечением этого заболевания. В рамках лечения Началова недавно в том числе прошла обследование в Риме. В Москве певица также посещает врачей, но по другой причине — во время съемок она стерла ногу, и ей потребовались «лечение, отдых и поддержка тонуса».

Теги: певица, здоровье
Материалы по теме
Представитель Юлии Началовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Общество
СМИ сообщили о подключении Юлии Началовой к аппарату вентиляции легких
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