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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Представитель Юлии Началовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Певица Юлия Началова находится в тяжелом состоянии, написала в Instagram ее RR-менеджер Анна Исаева.

«Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — отметила Исаева.

Менеджер добавила, что о диагнозе станет известно после получения информации от врачей московской клиники, где певица проходит лечение.

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СМИ сообщили о подключении Юлии Началовой к аппарату вентиляции легких

Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исаева в комментарии изданию StarHit подтвердила, что певица находится в «не очень хорошем состоянии».

11 марта РЕН ТВ и «Известия» узнали, что Началова попала в реанимацию в одну из столичных больниц. Телеканал сообщил, что у певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Тогда Исаева отмечала, что Началова проходит медицинское обследование в одной из клиник в Москве, но в целом с ней все «благополучно». По ее словам, обследование связано с тем, что несколько лет назад у певицы диагностировали подагру.

При этом телеканал «Звезда» со ссылкой на СМС-сообщение певицы опровергал ее госпитализацию. «Я вообще в Риме. Успокойтесь», — приводил телеканал ее сообщение.

Теги: певица, состояние здоровье
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