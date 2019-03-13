Представитель Юлии Началовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Представитель Юлии Началовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Певица Юлия Началова находится в тяжелом состоянии, написала в Instagram ее RR-менеджер Анна Исаева.

«Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — отметила Исаева.

Менеджер добавила, что о диагнозе станет известно после получения информации от врачей московской клиники, где певица проходит лечение.

Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исаева в комментарии изданию StarHit подтвердила, что певица находится в «не очень хорошем состоянии».