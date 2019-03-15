Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,30 -0,22 EUR Бирж. 73,95 -0,13 Brent 66,51 -1,09% USD Нал. 65,79 65,00 EUR Нал. 74,50 73,54 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1326 0,0027 BTC/USD Бирж. 3 986,40 38,10 IMOEX 2 463,20 0,22% RTSI 1 188,77 0,58% DJIA 25 735,25 0,10% Nasdaq 7 671,97 0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
В Анкаре сообщили о новом переносе визита Лаврова в Турцию Политика, 16:57 Как выпечка домашнего хлеба переживает ренессанс в Кремниевой долине Стиль, 16:50 Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ Политика, 16:43 Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем Общество, 16:40 Какие уязвимости нашли хакеры в блокчейн-проектах за месяц Крипто, 16:31 Тренер сборной Бельгии по футболу объявил состав на матч с Россией Спорт, 16:30 ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины Политика, 16:29 За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое Бизнес, 16:27 Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке в 3 млрд Общество, 16:26 В Россию вернулся первый участник списка Титова из США Политика, 16:18 «Ростех» опроверг отмену авиасалона МАКС-2019 Общество, 16:15 В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии Общество, 16:13 Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Финансы, 16:09 Пользователи обнаружили в WhatsApp новую функцию Технологии и медиа, 16:07
Общество ,  
0 
Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем

Состояние певицы Юлии Началовой стабильное, ухудшений нет, сообщила РБК пиар-менеджер артистки Анна Исаева в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о проблемах с сердцем у певицы.

Ранее о том, что у Началовой началась сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил Telegram-канал Mash. Для пересмотра лечения певицы должен собраться консилиум врачей.

Как ранее сообщила Исаева, несколько лет назад у певицы диагностировали подагру, и Началова «перманентно» лечится от заболевания. В том числе, недавно она прошла обследование в Риме. 11 марта СМИ сообщили, что Началова находится в реанимации в Москве, однако, как заявила Исаева, в целом с певицей все балагополучно, и она проходит в клинике обследование.

Общество
Как Юлия Началова стала звездой 90-х в России

13 марта Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. 14 марта, как рассказала представитель певицы, ее самочувствие незначительно улучшилось, но она по-прежнему находится в реанимации.

Яндекс. Директ

Позднее в СМИ появилась информация о том, что у Началовой начался отек мозга. Исаева в ответ на это заявила, что состояние певицы не ухудшалось.

Теги: Юлия Началова, певица, состояние здоровья
Материалы по теме
Представитель Началовой ответила на сообщения об отеке мозга у певицы
Общество
Представитель Юлии Началовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Общество
Госпитализацию Юлии Началовой объяснили проблемами с ногой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter