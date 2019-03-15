Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем

Состояние певицы Юлии Началовой стабильное, ухудшений нет, сообщила РБК пиар-менеджер артистки Анна Исаева в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о проблемах с сердцем у певицы.

Ранее о том, что у Началовой началась сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил Telegram-канал Mash. Для пересмотра лечения певицы должен собраться консилиум врачей.

Как ранее сообщила Исаева, несколько лет назад у певицы диагностировали подагру, и Началова «перманентно» лечится от заболевания. В том числе, недавно она прошла обследование в Риме. 11 марта СМИ сообщили, что Началова находится в реанимации в Москве, однако, как заявила Исаева, в целом с певицей все балагополучно, и она проходит в клинике обследование.

13 марта Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. 14 марта, как рассказала представитель певицы, ее самочувствие незначительно улучшилось, но она по-прежнему находится в реанимации.