Меркель заявила о поддержке Германией продления антироссийских санкций

Берлин выступает за продление антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова приводятся в Twitter Христианско-демократического союза (ХДС).

«Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем [одностороннего] использования Азовского моря», — сказала она.

Накануне Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Кремль сообщил, что в ходе разговора стороны выразили заинтересованность в недопущении эскалации ситуации в Азово-Черноморской акватории. Путин и Меркель также обсудили транзит газа через Украину после 2019 года, указывалось на сайте канцлера.

В конце ноября председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС в декабре продлит действие антироссийских санкций из-за задержания российскими пограничниками украинских моряков в Керченском проливе. Национальные санкции против России из-за инцидента уже ввела Литва. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не будет вводить новые санкции против России.

25 ноября российские пограничники задержали 24 украинских моряка и три корабля, которые, по утверждению погранслужбы ФСБ, нарушили границу России. Суд в Крыму арестовал их на два месяца, позднее моряков перевели в СИЗО в Москву. В ряде областей Украины после задержания моряков ввели военное положение.