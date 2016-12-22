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Первая страна НАТО ввела санкции против России из-за инцидента у Керчи
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Первая страна НАТО ввела санкции против России из-за инцидента у Керчи
Конфликт в Азовском море, 16:38
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Первая страна НАТО ввела санкции против России из-за инцидента у Керчи
Объявившая об ограничениях президент Литвы Даля Грибаускайте не уточнила, в чем состоит их суть
Даля Грибаускайте (Фото: Dominika Zarzycka / Zuma / ТАСС)

Литва ввела национальные санкции против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе», — приводятся слова Грибаускайте на сайте украинского президента. При этом она не уточнила, какие ограничения планируется назначить.​

«Иногда непросто быть первыми, когда вводим санкции. Например, мы получаем личные угрозы от России, в частности мои министры, министр иностранных дел Литвы получил», — добавила Грибаускайте.

По данным дипломатических источников, новые санкции предполагают расширение черного списка — в него планируется добавить 20 человек, сообщает Delfi. Директор департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте заметила, что решение будет принято до конца этой недели.

МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта на Азове
Политика

6 декабря МИД Литвы выступил за введение индивидуальных санкций против лиц, причастных к инциденту в Керченском проливе. Ведомство обратилось в департамент ​миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц непосредственных участников событий 25 ноября, а также представителей военного руководства, несущих ответственность за данные действия. Их действия посчитали представляющими «серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы».

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Президент Украины Петр Порошенко ранее призывал Запад к введению «азовских санкций» против России. Также ввести ограничения предлагали представители Польши и Эстонии. В МИД России предостерегли ЕС от новых санкций и «политической эскалации». В Брюсселе заявили, что решения о введении дополнительных мер буду​т приниматься на уровне Совета ЕС.

25 ноября ​в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля. ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении государственной границы. Киев заявил, что корабли шли из Одессы в Бердянск и Мариуполь и двигались в соответствии с международным законодательством.

Киев посчитал действия России актом агрессии и объявил ​военное положение в ряде областей сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Керченский пролив , Санкции , Литва
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