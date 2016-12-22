Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения

В силу документ вступит после официальной публикации. Однако, согласно тексту указа, военное положение вводится с 14:00 26 ноября

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении в стране военного положения. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Позднее в базе данных парламента появилось сообщение о том, что в среду, 28 ноября, закон был направлен на подпись главе государства и в тот же день подписан.

На сайте президента Украины, тем временем, опубликовали текст подписанного Порошенко указа о введении военного положения.

В соответствии с законом военное положение вводится до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

Верховная рада Украины приняла закон, подтверждающий указ Порошенко 26 ноября, оба документа должны вступить в силу одновременно после официальной публикации закона. Однако документ пока не опубликован, хотя, согласно тексту указа, военное положение вводится с 14:00 26 ноября.

Поводом для введения военного положения на Украине назвали «акт вооруженной агрессии» со стороны России (25 ноября в Керченский пролив вошли три украинских корабля, по данным ФСБ, они не получили разрешения на пересечение российской границы и были задержаны со стрельбой), а также явную угрозу широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил.

27 ноября Порошенко еще раз заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

«Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает», — заявил украинский президент.