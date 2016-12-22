Туск анонсировал продление санкций против России из-за конфликта на море

Евросоюз продлит действие антироссийских санкций в декабре из-за конфликта в районе Керченского пролива. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Reuters.

«Европа едина в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Туск, добавив, что применение Россией силы против кораблей ВМС Украины «совершенно неприемлемо».

ЕС впервые ввел антироссийские санкции в 2014 году, после присоединения к России Крыма. Впоследствии Евросоюз не раз продлевал действие ограничений.

Конфликт в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и задержали артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Корабли пытались пройти через Керченский пролив из Черного моря в Азовское. По данным ФСБ России, они нарушили российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. Корабли были доставлены в порт Керчи, 24 украинских моряка были арестованы и помещены в СИЗО «Лефортово».

После инцидента в Эстонии и Польше призвали ввести новые санкции против России. По данным источников Die Welt, во Франции и в Германии не поддержали идею о расширении антироссийских ограничений. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что Брюссель вводит санкции против Москвы «чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие». При этом в МИД России предостерегли ЕС от введения новых санкций и «политической эскалации».