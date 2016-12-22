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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года
Политика, 10 дек, 23:52
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудила транзит газа через территорию Украины после 2019 года, сообщается на сайте канцлера.

Детали разговора о транзите газа на сайте не приводятся. Кроме этой темы, стороны поговорили о ситуации​ в Сирии и обменялись мнениями относительно намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин и Меркель выразили заинтересованность в недопущении эскалации ситуации в Азово-Черноморский акватории и разрешении проблем, «ставших следствием провокационных действий украинских властей». О том, что Москва и Берлин обсуждали транзит газа в сообщении не говорится.

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Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые, по версии ФСБ, незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев настаивает, что Москву предупреждали о маневрах и считает произошедшее актом агрессии. В ряде областей Украины ввели военное положение и запретили въезд на всю территорию мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Теги: Владимир Путин , Ангела Меркель
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