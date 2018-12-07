Германия отказалась вводить новые санкции против России

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,25 -0,62 EUR Бирж. 75,53 -0,57 Brent 63,23 6,25% USD Нал. 66,99 65,59 EUR Нал. 76,51 74,76 USD ЦБ 66,92 0,19 EUR ЦБ 76,08 0,47 EUR/USD 1,1398 0,0027 BTC/USD Бирж. 3 328,40 -210,50 IMOEX 2 431,29 0,79% RTSI 1 157,94 2,10% DJIA 24 629,19 -1,28% Nasdaq 7 056,53 -1,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ленэнерго ₽6,96 (+22,32%) прогноз Финам к 05.12.19 Купить
Норникель ₽17 700 (+38,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.11.19 Купить
Chevron $158 (+34,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 05.12.19 Купить
Regeneron $480 (+28,76%) прогноз UBS к 06.11.19 Купить
Детский мир ₽102,5 (+10,19%) прогноз БКС к 04.05.19 Купить
Ленэнерго ₽6,96 (+22,32%) прогноз Финам к 05.12.19 Купить
Норникель ₽17 700 (+38,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.11.19 Купить
Chevron $158 (+34,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 05.12.19 Купить
Regeneron $480 (+28,76%) прогноз UBS к 06.11.19 Купить
Детский мир ₽102,5 (+10,19%) прогноз БКС к 04.05.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 66,92 (+0,19) Quote, 12:12
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,47) Quote, 12:12
Игра санкций: спасите свой бизнес от недобросовестных контрагентов РБК и Thomson Reuters, 21:20 Путин во время вручения награды вспомнил о встрече с медведями Общество, 21:07 «Мы развивались без революций»: Аркадий Столпнер в проекте «Герои РБК» Свое дело, 21:00  В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб. Общество, 20:39 Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени РБК, Jardin и Greenfield, 20:33 Новак назвал российские объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ Экономика, 20:25 Как новое соглашение ОПЕК+ повлияет на цену нефти Бизнес, 20:23 Германия отказалась вводить новые санкции против России Политика, 20:20 В Германии избрали преемника Меркель на посту лидера партии Политика, 20:07 УПЦ МП запретила участвовать священникам в Объединительном соборе Общество, 19:59 Как современные технологии изменили клининг в нефтеперевозках Партнерский материал, 19:50 Суд арестовал экс-главу РАО Федотова по новому делу Общество, 19:43 Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе Политика, 19:42 Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование» Общество, 19:42
Конфликт в Азовском море ,
0
Германия отказалась вводить новые санкции против России

Германия не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИДа Хайко Маас, передает Reuters.

«В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — сказал министр. Маас добавил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции, а также указал, что он не видит в ЕС консенсуса по этому вопросу.

Политика
МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта на Азове

Ранее Литва заявила о введении национальных санкций против России из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Как заявила литовский лидер Даля Грибаускайте, ограничения вводятся в знак протеста против «атаки в Керченском проливе».О каких именно ограничениях идет речь, президент не рассказала. По сведениям дипломатических источников, санкции затронут около 20 человек.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Российские пограничники задержали три украинских корабля и находившихся на них 24 моряка 25 ноября. По утверждению российской стороны, поводом послужило нарушение границы. При этом в Киеве утверждают, что предупреждали Россию о маневрах. Задержанных моряков арестовали на два месяца.

Теги: Санкции, Германия
Следующая новость сюжета
Материалы по теме
МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта на Азове
Политика
Порошенко призвал Запад перейти к действиям против России
Политика
МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter