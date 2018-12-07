Германия отказалась вводить новые санкции против России

Германия не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИДа Хайко Маас, передает Reuters.

«В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — сказал министр. Маас добавил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции, а также указал, что он не видит в ЕС консенсуса по этому вопросу.

Ранее Литва заявила о введении национальных санкций против России из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Как заявила литовский лидер Даля Грибаускайте, ограничения вводятся в знак протеста против «атаки в Керченском проливе».О каких именно ограничениях идет речь, президент не рассказала. По сведениям дипломатических источников, санкции затронут около 20 человек.