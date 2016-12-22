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МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
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МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
Политика, 11:24
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МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
По словам Марии Захаровой, в Москве осведомлены о переброске военных частей Украины в Донбасс, а также о подготовке Киевом провокаций в регионе
Боец спецназа ДНР  (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Москва получает информацию о военных приготовлениях Киева в Донбассе, в регион перебрасываются «существенные наступательные компоненты» Вооруженных сил Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Захарова заявила, что переброска украинских военных в Донбасс проходит под прикрытием «провокации в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России».

По ее словам, украинские военные готовятся к проведению силовых акций в Донбассе. «Очевидно, что Киев откровенно саботирует минский комплекс мер, и это вызывает опасения с нашей стороны. Введенное по инициативе [президента Украина Петра] Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий», — сказала представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию». По ее словам, есть информация о возможности использования украинскими силовиками химических отравляющих веществ. «Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения», — добавила она. В связи с этим МИД призвал миссию ОБСЕ активизировать наблюдение в регионе.

Ранее Порошенко указывал, что в Донбассе военное положение не будет введено.

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Накануне полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на встрече контактной группы в Минске заявила о подготовке провокаций с химоружием в регионе со стороны украинских властей. Об этом сообщало Донецкое агентство новостей.

Поводом для введения военного положения на Украине стал инцидент в районе Керченского пролива, произошедший 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и задержали три корабля Военно-морских сил Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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По данным ФСБ России, корабли нарушили государственную границу и не отре​агировали на требование пограничников остановиться. В спецслужбе утверждали, что экипаж кораблей знал правила прохода через Керченский пролив. По информации ВМС Украины, корабли шли из Одессы в Мариуполь в соответствии с международными правилами и не нарушали границ. Корабли были доставлены в порт Керчи, а 24 моряка, включая двух сотрудников Службы безопасности Украины, были арестованы.

На Украине восприняли произошедшее как акт агрессии, в России сочли инцидент провокацией в интересах Порошенко для повышения политических рейтингов. После введения военного положения украинский президент заявил, что права россиян в стране будут ограничены. В ответ президент Владимир Путин пообещал не принимать аналогичных мер в адрес украинцев на территории России.

В конце ноября Киев частично закрыл въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Мария Захарова на брифинге 5 декабря подчеркнула, что Москва не собирается ограничивать въезд украинцев в Россию.
Автор: Григорий Дубов.
Теги: МИД России , Мария Захарова
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