ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,49 67,53 EUR Нал. 79,50 78,45 USD Бирж. 68,10 +0,55 EUR Бирж. 79,04 +0,66 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7236,10 -6,40 IMOEX 2346,99 +0,05% RTSI 1086,06 -0,57% Brent 78,07 +0,74% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе
Лента новостей
Большая красная кнопка: тест беспилотного такси от «Яндекса» 14:52, Авто ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком 14:41, Финансы Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:30, РБК и Сбербанк Осужденный за запись во «ВКонтакте» россиянин обратился в ЕСПЧ 14:28, Общество Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений 14:21, Политика Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 14:10, Политика В Азии на 50% выросла потребность в специалистах из блокчейн-индустрии 14:09, Крипто Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски 14:03, Политика Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения Ми-8 14:01, Общество Техновыставка IFA 2018: быт будущего и возвращение ретро 13:55, Стиль Суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании с кипрского офшора 7,4 млрд руб. 13:53, Финансы Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за ареста Бутиной 13:40, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 13:40, Партнерский материал Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе 13:40, Политика Прошедшее лето стало одним из самых теплых в истории 13:35, Общество Луис Суарес раскритиковал видеоповторы в футболе 13:27, Спорт На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора 13:21, Общество Константинопольский патриархат разрешил священникам повторно жениться 13:19, Общество Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия 13:13, Технологии и медиа Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию 13:02, Экономика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:00, РБК и Сбербанк 2 млн транзакций в Bitcoin Cash и 2 ETH за блок: главное о криптовалюте 12:59, Крипто Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции 12:53, Политика Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро попал на видео 12:53, Общество Как живут исландцы и чему у них можно научиться 12:34, Стиль Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году 12:19, Экономика
Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе
Гибель Захарченко, 13:40
0
Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военное положение в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам украинского президента, это решение было непростым. Порошенко пояснил, что военное положение не будет введено, так как «ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета». Он также заявил, что доверяет украинскому народу и верит, что страна сможет «пройти военные испытания без введения ограничений демократии».

Донецкий передел: к чему приведет убийство Александра Захарченко
Политика

31 августа в Донецке в результате взрыва в кафе погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. По словам советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено «на удачу». Он отметил, что бомба могла быть установлена накануне и приведена в действие дистанционно. Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к гибели главы ДНР может быть причастен Киев, который решил перейти к «кровавой бойне». Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству Захарченко. Он добавил, что Киев не посылал диверсионно-разведывательную группу.

Теги: Донбасс , Петр Порошенко , Украина
Главное
МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» Общество
Материалы по теме
В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Общество
Около 200 тыс. человек пришли на траурное шествие в память о Захарченко Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter