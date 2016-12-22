Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военное положение в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам украинского президента, это решение было непростым. Порошенко пояснил, что военное положение не будет введено, так как «ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета». Он также заявил, что доверяет украинскому народу и верит, что страна сможет «пройти военные испытания без введения ограничений демократии».

31 августа в Донецке в результате взрыва в кафе погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. По словам советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено «на удачу». Он отметил, что бомба могла быть установлена накануне и приведена в действие дистанционно. Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к гибели главы ДНР может быть причастен Киев, который решил перейти к «кровавой бойне». Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству Захарченко. Он добавил, что Киев не посылал диверсионно-разведывательную группу.