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Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск
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Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск
Конфликт в Азовском море, 22:16
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Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск
Россия сосредоточила на границе с Украиной мощнейшую танковую группу с 2014 года, заявил глава Генштаба Украины
Петр Порошенко и Виктор Муженко (слева направо) (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Россия наращивает силы на границе с Украиной с августа и представляет для страны крупнейшую военную угрозу с 2014 года, когда был присоединен Крым, заявил в интервью Reuters начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

В 18 км от границы с Украиной развернуты российские танки Т-62М, сказал Муженко, сославшись на спутниковые снимки. По его словам, танковая группа увеличилась больше чем в два раза, с 93 до 250 машин, за две недели — с середины сентября по 1 октября. Такой масштаб развертывания  — высочайший с 2014 года, добавил глава Генштаба.

«Перед нами агрессор, у которого нет никаких моральных, юридических и других рамок, — сказал Муженко. — Очень сложно предсказать, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины».

В ответ Украина развернула в граничащем с Азовским морем регионе дополнительные наземные и воздушные силы. Власти страны планируют достроить военную базу на берегу Азовского моря к следующему году.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины» и собирается «получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск». Также состоится передислокация украинских военных к границе с Россией, добавил на следующий день Порошенко. По его словам, у него есть спутниковые снимки, на которых видно, что на российской военной базе у границ с Украиной количество танков «выросло в три раза».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ назвал слова Порошенко о намерении захватить Мариуполь абсурдом. «Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то», — говорил он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Украина
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