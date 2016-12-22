Путин назвал ответ Москвы на введенные Киевом ограничения для россиян

Россия в отличие от Украины пойдет по пути либерализации правил пребывания украинцев на своей территории, заверил Владимир Путин

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия не собирается по примеру Киева вводить какие-то ограничения на въезд и пребывание граждан Украины. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает корреспондент РБК.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

На этой неделе власти Украины ввели на части своей территории военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября. Три украинских корабля попытались пройти в Азовское море, не уведомив при этом российские власти, заявляли в ФСБ. Суда были задержаны и отбуксированы в Керчь. Всех находившихся на кораблях 24 украинских моряков арестовали.

В Киеве произошедшее назвали актом агрессии. В Москве ответили, что считают инцидент сознательной провокацией, которая была выгодна Петру Порошенко для повышения своего рейтинга перед выборами.

Вскоре после введения военного положения Порошенко анонсировал ограничение прав россиян. В пятницу стало известно, что Украина частично закрыла въезд в страну для россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.