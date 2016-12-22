Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 проведет встречу «на ногах» со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Во время саммита должна была состояться полноформатная встреча Путина и Трампа, однако американский президент отменил ее из-за инцидента с украинскими и российскими кораблями, произошедшего 25 ноября в районе Керченского пролива.

Ранее Песков заявлял, что отмена встречи с Трампом означает, что у Путина появится «пара дополнительных часов» в программе для встреч во время саммита. При этом в Кремле пока не определились с заменой отмененной встречи. Путин и Трамп уже прибыли в Буэнос-Айрес, где пройдет саммит G20.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Путин готов к встрече с Трампом несмотря на его решение отказаться от ее проведения. В Госдепартаменте США отмечали, что Трамп своим решением отменить переговоры дал Москве «мощный и ясный сигнал», что Россия должна освободить задержанные корабли ВМС Украины. В противном случае, по словам замруководителя пресс-службы Госдепа Роберта Палладино, Россию ждет международная изоляция.

В ответ в МИД России утверждали, что на самом деле американский президент отменил встречу со своим российским коллегой из-за внутриполитической ситуации в США.

В конце ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и, по информации ФСБ России, нарушили государственную границу. Корабли были доставлены в порт Керчи, а 24 украинских моряка арестованы и помещены в СИЗО «Лефортово». В Киеве требуют вернуть задержанные корабли и освободить моряков.