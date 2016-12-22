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Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе
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Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 15:28
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Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе
После задержания трех украинских военных кораблей в Керченском проливе рубль упал по отношению к евро и к доллару. Европейская валюта преодолела отметку в 76 руб., американская — 67 руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Курс евро к рублю на Московской бирже вырос более чем на 1 руб., до 76,02 руб. на фоне задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара к рублю также вырос в ходе торгов (на 1,22% к уровню закрытия предыдущих торгов) и по состоянию на 15:10 мск достиг отметки в 67 руб.

Инцидент с украинскими кораблями произошел 25 ноября. По информации ФСБ, три украинских военных корабля — два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» — нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу.

Они проигнорировали требование остановиться, после чего пограничники открыли по ним огонь. Позднее в Сети появилось видео, как российский корабль таранит украинский буксир.

По информации ВМС Украины, при обстреле пострадали шестеро моряков. ФСБ говорит о трех раненых. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). Радиостанция «Керчь FM» сообщает, что пострадавших украинских моряков доставили в больницу.

В Кремле сочли происшествие возле Керченского пролива «очень опасной провокацией», а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Украины «бандитскими».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Не причина, а повод

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что конфликт в азовской акватории послужил лишь триггером для распродажи российских активов. Сейчас основной фактор ослабления рубля — спад ценовой конъюнктуры рынка нефти (котировки Brent не могут закрепиться на уровнях $60 за баррель и выше), а также завершение налогового периода. Снижение нефтяных цен ниже психологического уровня в $60 за баррель было реализовано еще в пятницу и отразилось ослаблением курса рубля до 66–66,4 руб. за доллар США.

По словам эксперта, в дальнейшем возможны два сценария — с 30-процентной долей вероятности рост санкционного давления на Россию и возвращение западного истеблишмента к жесткой санкционной риторике до конца года либо негативное воздействие со стороны украинского геополитического риска будет нейтрализовано в ближайшие одну-две недели.

«Наиболее опасны для РФ одновременная реализация роста напряженности в отношениях с Украиной, а также возвращение санкций по делу Скрипалей в поле зрения участников рынка (на этой неделе ко концу подходят 90 дней, разделяющих первый и второй этап введения санкций по законопроекту США). В этом случае при сохранении нефтяных цен в диапазоне $58–60 за баррель ожидаем ослабления курса до 67,7–68,6 руб. за американский доллар», — считает эксперт. По его словам, в случае дальнейшей эскалации санкционных рисков рубль к евро может ослабиться до уровней 77,4–79,5 руб. за евро.

Это в том случае, если негативный эффект инцидента в Керченском проливе будет нейтрализован в ближайшие недели. «Но если нефть продолжит консолидироваться на уровнях вблизи $60 за баррель, курс может вернуться в равновесное состояние в диапазоне 65,2–66,7 руб. за доллар США», — считает Покатович.

Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Авторы: Григорий Дубов, Наталья Демченко, Анна Михеева.
Теги: Керченский пролив , Россия и Украина , курсы валют
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