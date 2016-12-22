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Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой
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Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой
Общество, 13:49
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Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой
Проверку действий сотрудников исправительной колонии, в которой отбывает наказание один из членов «банды Цапков», взяли на контроль в СКР. На появившихся ранее в СМИ фото заключенный ест в колонии крабов, шашлык и красную икру
Александр Бастрыкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственной проверки действий сотрудников исправительной колонии в Амурской области, где отбывает наказание один из членов «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Бастрыкин считает необходимым «дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», говорится в сообщении.

В случае, если в действиях сотрудников ФСИН действительно выявятся признаки должностных или коррупционных преступлений, Бастрыкин указал незамедлительно завести против них уголовное дело.

В конце октября газета «Комсомольская правда» опубликовала фотографии содержания Цеповяза в колонии, на которых видно, как осужденный сидит в арестантской форме за столом, ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. По данным издания, деньги на деликатесы ему присылала «жена с воли».

«На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 млн руб. в год. Я ему перечисляла деньги», — заявила изданию бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя. ​

ФСИН ответила на фото члена «банды Цапков» в колонии с икрой и шашлыком
Общество

Управление ФСИН по Амурской области инициировало проверку после публикации этих материалов. По ее итогам выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году и свидетельствуют «о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».

Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря преступной группировки «Цапковские», которая в ноябре 2010 года жестоко убила в станице Кущевской 12 человек. Среди них было четверо детей в возрасте от девяти месяцев до 12 лет. В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Главарь банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Спустя год после вынесения приговора он скончался в медчасти СИЗО № 1 Краснодара от сердечной недостаточности.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: банда Цапков , станица Кущевская , исправительная колония
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