Адвокат сообщил об отправке Цеповяза в изолятор после фото с икрой

Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор колонии в Амурской области после скандала с фотографиями, на которых запечатлено, как он в исправительном учреждении ест икру, крабов и жарит шашлыки. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат осужденного. Позже информацию подтвердила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Наталья Охотникова.

По его словам, он говорил со своим подзащитным 7 ноября. «Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями», — сказал адвокат. Он отметил, что узнал о нахождении Цеповяза в изоляторе 8 ноября. Защитник добавил, что ему непонятно, на каких основаниях его клиент был туда помещен.

«Сообщили сегодня, что помещен в штрафной изолятор. Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок», — заявила «РИА Новости» председатель ОНК Амурской области. По ее словам, в ШИЗО заключенный может находиться до одного месяца. Охотникова добавила, что в ОНК планируют посетить колонию вместе с сотрудниками прокуратуры.

Ранее председатель региональной ОНК говорила, что осужденный по «делу Цапков» отбывает наказание не на привилегированных условиях. Она сказала, что посещала осужденного три недели назад, до того как начался скандал с фото. Охотникова отметила, что встречалась с Цеповязом по вопросу о разделе имущества между ним и его супругой.

Фотографии на которых Цеповяз есть икру были опубликованы газетой «Комсомольская правда» в конце октября. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году и свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка колонии. Глава Следственного комитет Александр Бастрыкин сказал, что центральный аппарат СК проконтролирует проверку действий сотрудников исправительной колонии в Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря преступной группировки «Цапковские», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская 12 человек, в том числе четверых детей. Цеповяз был приговорен 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Главарь банды Сергей Цапок приговорен к пожизненному заключению. Он скончался в медсанчасти СИЗО в Краснодаре от сердечной недостаточности.