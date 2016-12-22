Во ФСИН объяснили перевод Цеповяза в штрафной изолятор

Члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза перевели в штрафной изолятор колонии № 3 в Амурской области из-за нарушения распорядка дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка ФСИН.

В конце октября СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз ест икру и крабов в колонии, а также жарит шашлык. После этого Цеповяза перевели в штрафной изолятор.

Во ФСИН заявили, что фото, свидетельствующие о нарушении правил внутреннего распорядка колонии, были сделаны в 2015 году.

По словам адвоката заключенного Романа Бокова, необходимо провести экспертизу и установить подлинность сделанных фотографий. Генпрокуратура России 8 ноября потребовала возбудить уголовное дело против руководства колонии.

Цеповяз входил в преступную «банду Цапков», которая действовала в Краснодарском крае с 1990-х по 2010 год. В 2013 году лидера банды Сергея Цапка признали виновным в убийстве 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, он был приговорен к пожизненному заключению. Цеповяз получил 20 лет тюрьмы и штраф в 200 тыс. руб. Цапок умер в 2014 году в СИЗО от сердечной недостаточности.