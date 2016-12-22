Адвокат рассказал о переводе Цеповяза в изолятор из-за неявки на завтрак

Участника «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза перевели в штрафной изолятор на трое суток из-за того, что он нарушил распорядок дня колонии, не явившись на завтрак. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Роман Боков.

По словам юриста, Цеповяз не пошел на завтрак из-за боли в животе и обратился к медикам. «Мне предоставили справку, что в медицинскую организацию Цеповяз не обращался. Однако он настаивает, что врач его осматривал», — сказал Боков.

Скандал вокруг Цеповяза разгорелся, после того как в СМИ появились фотографии, на которых арестант ест икру и крабов в колонии, а также жарит шашлык. По данным СМИ, снимки были сделаны в 2015 году. Боков усомнился в подлинности опубликованных фото и призвал провести специальную экспертизу. Сам Цеповяз заявил, что «речь идет о фабрикации» снимков. «Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — отмечал Цеповяз.

Арестант связывает публикацию фото с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) против сотрудников колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз.

Цеповяз входил в преступную «банду Цапков», действовавшую в Краснодарском крае с 1990-х по 2010 год. В 2013 году главаря банды Сергея Цапка признали виновным в убийстве 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, он получил пожизненное заключение. Цеповяза приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в 200 тыс. руб. Цапок умер в 2014 году в СИЗО от сердечной недостаточности.