Адвокат Цеповяза рассказал о состоянии подзащитного

Адвокат осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза Роман Боков сообщил, что его подзащитный находится в подавленном моральном состоянии, передает «РИА Новости».

«Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — сказал Боков. Адвокат добавил, что 11 ноября Цеповяза должны перевести в обычную камеру из штрафного изолятора.

Ранее Боков рассказал, что Цеповяза перевели в ШИЗО на трое суток из-за того, что он не явился на завтрак и тем самым нарушил распорядок дня колонии. В пресс-службе областного главка ФСИН также говорили, что Цеповяз нарушил распорядок дня.

8 ноября Цеповяз обратился к СМИ с заявлением, в котором прокомментировал фотографии, где он ест в колонии крабов, красную икру и жарит шашлыки. Осужденный связал публикацию этих снимков с разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Цеповяз указал, что достоверность фотографий никак не установлена. «Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — отмечается в заявлении. Позднее адвокаты подтвердили РБК подлинность обращения.