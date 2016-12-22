ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,09 EUR Нал. 76,48 75,64 USD Бирж. 66,47 +0,15 EUR Бирж. 75,94 +0,07 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6534,40 -12,16 IMOEX 2435,94 -0,38% RTSI 1153,44 -0,93% Brent 71,73 -0,44% DJIA 26164,60 -0,05% Nasdaq 7538,62 -0,44%
Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком
Лента новостей
С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от €500 18:29, Экономика Экономика удачи: как сегодня работает лотерея 18:17, Партнерский материал В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго 18:16, Общество СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника 18:06, Общество Роскомнадзор раскритиковал законопроект о регулировании «больших данных» 18:04, Технологии и медиа Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 17:56, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:41, РБК и Мир Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море 17:31, Политика Флойд Мейвезер отказался от боя против японского бойца ММА 17:26, Спорт Идея по инвестированию: когда покупать токен FunFair 17:25, Крипто Экс-министра Монако обвинили в «торговле влиянием» из-за дела Рыболовлева 17:25, Общество 6 правил путешествия с друзьями 17:22, РБК и Билайн Как выглядит энергетически независимый отель-кольцо в Норвегии 17:21, Стиль 5 самых известных долгостроев Москвы 17:18, Недвижимость  В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и подростка 17:15, Общество Аналитик eToro предсказал новый рывок крипторынка в конце года 17:14, Крипто Автора слов о молодежи исключили из политсовета «Единой России» 17:13, Общество Суд арестовал 100 руб. на счету Шестуна по делу об ущербе на 62 млн руб. 17:10, Общество Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком 17:09, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 17:06, РБК и Thomson Reuters Вернувшийся из Китая Медведев приветствовал министров фразой ní hǎo 16:56, Политика Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки 16:54, Экономика «Дочка» НОВАТЭКа получила права на разработку нового участка на Гыдане 16:50, Бизнес Медведев назначил нового директора Фонда кино 16:47, Общество 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 16:40, РБК и Lenovo Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог 16:39, Общество Кудрин увидел риски падения реальных доходов россиян 16:37, Общество Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе 16:34, Общество
Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком
Общество, 17:09
0
Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком
Осужденный участник «банды Цапков» объяснил появление в СМИ его фото с крабами, икрой и шашлыком в колонии попытками его бывшей жены повлиять на раздел имущества после развода. Сами снимки Цеповяз считает фальсифицированными
Вячеслав Цеповяз (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии № 3 в Амурской области, обратился к СМИ с заявлением о фотографиях, на которых он в колонии ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. Свое обращение Цеповяз передал РБК через своих адвокатов.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, <...> речь идет об их фабрикации. <...> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении.

В ОНК рассказали о лишении Цеповяза благодарностей от руководства колонии
Общество

Цеповяз связывает публикацию этих фотографий с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали ее «на то, чтобы демонизировать» его и оказать давление на суд.

«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», — указывается в заявлении. «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами», — считает заключенный. «Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — говорится в заявлении.

Мать лидера «банды Цапков» досрочно вышла на свободу после 7 лет тюрьмы
Общество

Фотографии Вячеслава Цеповяза, приговоренного к 20 годам заключения, ранее опубликовал сайт газеты «Комсомольская правда». На этих снимках Цеповяз сидит за столом в колонии и ест крабов и шашлыки. Издание утверждало, что деньги на деликатесы заключенному присылала его жена. После этой публикации управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку, которая установила «факты нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения». По итогам проверки также выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позже Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против руководства исправительной колонии, которое, по мнению ведомства, превысило должностные полномочия. Проверку проводит Следственный комитет.

Потерпевшие потребовали взыскать 6,4 млрд руб. с членов банды Цапков
Общество

Адвокаты Цеповяза ранее также высказывали сомнения в подлинности фотографий и утверждали, что публикация снимков была в интересах его бывшей жены.

В четверг, 8 ноября, защитники Натальи Стришней сообщили РБК, что ее вызвали в прокуратуру для дачи показаний, однако не уточнили, с чем именно этот допрос связан. Ее адвокаты версию о заинтересованности Стришней в публикации фотографий назвали «ерундой». Они пояснили, что эти снимки женщина отправляла в прокуратуру и ФСИН еще в прошлом году, чтобы ведомства могли разобраться с условиями, в которых Цеповяз отбывает наказание.

Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» Стришняя подтвердила, что переводила деньги на содержание мужа в колонии. Она отметила, что на это «уходило до трех миллионов рублей в год», добавив, что развелась с Цеповязом еще в прошлом году.

Сергей Цапок умер в краснодарском СИЗО
Общество

В 2013 году Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении нескольких тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Банда Цапков» действовала в станице Кущевская​ с 1998 по 2010 год, за это время участники банды убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, в том числе несовершеннолетних. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался от инсульта и острой сердечной недостаточности.

Авторы: Егор Губернаторов, Мария Кокорева, Маргарита Девяткина.
Теги: банда Цапков
Главное
Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки Экономика
Материалы по теме
На бывшую судью завели уголовное дело о махинациях с землей Надежды Цапок Политика
Вдова главаря «банды Цапков» перевела потерпевшим 31 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter