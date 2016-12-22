Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком

Осужденный участник «банды Цапков» объяснил появление в СМИ его фото с крабами, икрой и шашлыком в колонии попытками его бывшей жены повлиять на раздел имущества после развода. Сами снимки Цеповяз считает фальсифицированными

Вячеслав Цеповяз (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии № 3 в Амурской области, обратился к СМИ с заявлением о фотографиях, на которых он в колонии ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. Свое обращение Цеповяз передал РБК через своих адвокатов.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, <...> речь идет об их фабрикации. <...> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении.

Цеповяз связывает публикацию этих фотографий с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали ее «на то, чтобы демонизировать» его и оказать давление на суд.

«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», — указывается в заявлении. «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами», — считает заключенный. «Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — говорится в заявлении.

Фотографии Вячеслава Цеповяза, приговоренного к 20 годам заключения, ранее опубликовал сайт газеты «Комсомольская правда». На этих снимках Цеповяз сидит за столом в колонии и ест крабов и шашлыки. Издание утверждало, что деньги на деликатесы заключенному присылала его жена. После этой публикации управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку, которая установила «факты нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения». По итогам проверки также выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позже Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против руководства исправительной колонии, которое, по мнению ведомства, превысило должностные полномочия. Проверку проводит Следственный комитет.

Адвокаты Цеповяза ранее также высказывали сомнения в подлинности фотографий и утверждали, что публикация снимков была в интересах его бывшей жены.

В четверг, 8 ноября, защитники Натальи Стришней сообщили РБК, что ее вызвали в прокуратуру для дачи показаний, однако не уточнили, с чем именно этот допрос связан. Ее адвокаты версию о заинтересованности Стришней в публикации фотографий назвали «ерундой». Они пояснили, что эти снимки женщина отправляла в прокуратуру и ФСИН еще в прошлом году, чтобы ведомства могли разобраться с условиями, в которых Цеповяз отбывает наказание.

Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» Стришняя подтвердила, что переводила деньги на содержание мужа в колонии. Она отметила, что на это «уходило до трех миллионов рублей в год», добавив, что развелась с Цеповязом еще в прошлом году.

В 2013 году Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении нескольких тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Банда Цапков» действовала в станице Кущевская​ с 1998 по 2010 год, за это время участники банды убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, в том числе несовершеннолетних. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался от инсульта и острой сердечной недостаточности.